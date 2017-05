"Goal, goal, goal!"

Auf dem Spielberichtsbogen des AS Monaco vom 6. Mai 1992 sind klangvolle Namen zu finden. Trainer Arsene Wenger verfügt über ein Arsenal an herausragenden Spielern: George Weah und Emmanuel Petit oder Youri Djorkaeff und Rui Barros. Die Monegassischen Ballartisten sind der große Favorit in diesem Endspiel.



Überraschende Werder-Aufstellung



Otto Rehhagel hat seine Haudegen alle beisammen. Er muss nur auf Torhüter Oliver Reck verzichten, der im Halbfinale gegen Brügge die zweite Gelbe Karte im Wettbewerb kassierte.



Einen Tag vor dem Finale ruft der Werder-Trainer seine Mannschaft im Hotel im Lissaboner Stadtteil Estoril zu einer späten Sondersitzung zusammen. Er gibt überraschend bekannt, dass statt Stefan Kohn Routinier Klaus Allofs in der Startelf stehen wird.



Rehhagel setzt auf die Französisch-Kenntnisse seines erfahrenen Stürmers. Allofs hat in drei Jahren für Olympique Marseille und Girondins Bordeaux 34 Tore erzielt.